Travma geçiren İngiliz ajanı, ülkesine döndükten sonra kendi çocuğunu öldürdü

Afganistan-Pakistan sınırındaki Taliban kampına sızması için gönderilen İngiliz ajanının, ülkesine döndükten sonra kendi çocuğunu öldürdüğü istihbarat raporuyla ortaya çıktı. Ajanın İngiltere'ye döndüğünde aşırı stres altında olduğu ve travma geçirdiği belirtildi.

The Times gazetesinin haberinde, MI6 tarafından Afganistan- Pakistan sınırındaki bir kampa gönderilen İngiliz bir casusun, ülkesine döndükten sonra kendi çocuğunu öldürdüğü sızdırılan istihbarat raporuyla ortaya çıktı.

EL KAİDE VE TALİBAN KAMPLARINA SIZMAK İÇİN GÖNDERİLMİŞ

Haberde, ismi açıklanmayan kişinin, inceleme sürecinde duygusal dengesizliği konusunda yapılan uyarılara rağmen, El Kaide ve Taliban tarafından kullanılan kampa sızmak üzere gönderildiği belirtildi.

"ETRAFINDAKİLER İÇİN POTANSİYEL TEHLİKE"

Gazetenin haberinde, ayrıca, istihbaratın "etrafındakiler için potansiyel tehlike" oluşturduğunu da bildiği ve ajanın çocukken cinsel istismara uğradığını, sabıka kaydı olduğunu ve genç bir yetişkinken ruhsal çöküntü yaşadığını bildirdiğine de değinildi.

DUYGUSAL DENGESİZLİKTE "ALINABİLECEK EN YÜKSEK PUAN"

Gazeteye sızdırılan bir belgede, İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisi'nin (SIS), ajanın duygusal dengesizliğinin "alınabilecek en yüksek puan" olduğunu belirten bir inceleme raporu hazırladığına dikkat çekildi.

"İNGİLTERE'YE DÖNDÜĞÜNDE AŞIRI STRES ALTINDAYDI"

MI6'nın, ajanın İngiltere'ye döndüğünde aşırı stres altında olduğunu kaydettiği belirtilen haberde, travma geçirmiş bu kişinin daha sonra kendi çocuğunu öldürdüğü ve bunu itiraf ettiği kaydedildi.

Haberde, olayın ardından büyük kısmı gizli yürütülen duruşmanın sonunda tutuklanan İngiliz ajanın jüri tarafından cinayetten suçlu bulunduğu ifade edildi.

İngiliz hükümetinden bir sözcü, konuya ilişkin açıklamasında, "Hükümetin, İngiliz istihbarat teşkilatlarının faaliyetleriyle ilgili iddiaları ya da spekülasyonları doğrulamaması ya da yalanlamaması uzun süredir devam eden bir ilkedir." değerlendirmesinde bulundu.