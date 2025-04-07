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The Swingles, İstanbul'da Müzikseverlerle Buluşuyor

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Beş Grammy ödüllü vokal topluluğu The Swingles, 12 Nisan'da İstanbul'daki CRR Konser Salonu'nda sahne alacak. Grubun yeni albümü Theatreland'de yer alan eserlerin yanı sıra unutulmaz klasikler de seslendirilecek.

Beş Grammy ödülüne layık görülen dünyanın önemli vokal topluluklarından The Swingles, 12 Nisan'da İstanbul'daki müzikseverlerle buluşacak.

Rocktan caza, klasik müzikten avangarda birçok türü a capella ile yorumlayan topluluk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.

60 yılı aşkın süredir vokal müziğin sınırlarını zorlayan grup, yeni albümleri Theatreland'de yer alan eserlerin yanı sıra imza attıkları unutulmaz klasikleri hayranları için yorumlayacak.

The Swingles'ın temelleri, 1962'de Amerikalı müzisyen Ward Swingle'ın Parisli stüdyo şarkıcılarıyla Johann Sebastian Bach'ın Das Wohltemperierte Klavier eserini vokal olarak seslendirmesiyle atıldı. Ortaya çıkan "Jazz Sebastian Bach" albümü, alışılmadık bir başarı kazandı ve vokal müzikte yeni bir dönem başlattı.

Zaman içinde çeşitli adlarla sahne alan grup, 2014'ten bu yana yeniden The Swingles ismini kullanıyor. Topluluk, Jamie Cullum, Gareth Malone, Kurt Elling gibi sanatçılarla işbirliklerinin yanı sıra, Grey's Anatomy, Sex and the City, The Two Popes adlı film ve dizilerin müziklerinin hazırlanmasına destek oldu.

Grup, sahne performanslarında seslerini canlı olarak katman katman kaydettikleri live-looping tekniğiyle zengin bir işitsel doku oluşturuyor. Grubun güncel kadrosunda, Hindistan-İngiltere kökenli Mallika Bhagwat, ABD'den Sarah McLeod, Birleşik Krallık'tan Scarlet Halton, James Botcher, Owen Butcher, Jamie Wright ve Tom Hartley yer alıyor.

Konser biletleri, CRR gişesi ile Biletix'ten temin edilebilir.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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