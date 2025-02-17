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The Economist'in skandal yazısına Bakan Tunç'tan tepki

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İngiliz yayın organı The Economist'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal yazısına tepki gösterdi. Bakan Tunç "Bu dergi ülkemize karşı açık bir karalama kampanyası yürütmektedir. Karanlık odakların hazırladığı bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğimizi herkes bilmelidir" dedi.

İngiliz yayın organı The Economist dergisinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal haber büyük tepki çekerken konuya ilişkin bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

BAKAN TUNÇ'TAN SKANDAL YAZIYA TEPKİ

Bakan Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "The Economist'in, devam eden soruşturmalar üzerinden yalan ve iftiralarla ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması asla kabul edilemez.

Türk yargısı, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini sürdürmektedir. Ancak Türkiye'ye karşı objektif bir yaklaşım sergilemekten uzak olan bu dergi, ülkemize karşı açık bir karalama kampanyası yürütmektedir.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISI BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMEKTEDİR"

Türkiye'nin bölgesinde güçlenen rolü, güvenlik politikalarındaki başarısı ve ekonomik büyümesi, birilerini rahatsız etmektedir. Bu tür manipülatif girişimler, ülkemizi hedef alan küresel kumpasların yeni versiyonlarından başka bir şey değildir.

Unutulmamalıdır ki; birilerinin yönlendirdiği, operasyon yapmaya çalıştığı eski Türkiye artık geride kalmıştır. Karanlık odakların hazırladığı bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğimizi herkes bilmelidir. The Economist ve benzeri çevrelerin dezenformasyon kampanyalarına karşı dimdik durmaya, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin desteğiyle dünyada söz sahibi olmaya, daha da güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz."

The Economist'in skandal yazısına Bakan Tunç'tan tepki

The Economist'in skandal yazısına Bakan Tunç'tan tepki
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Yorumlar (7)

Haber Yorumları169bb:

kalleşler yine ülkeyi rahatsız etmeye başladı

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Haber YorumlarıVEFA:

Adalet Bakanı seçilmiş, demokrat bir kişilik değildir. Sarayın memurudur. Dünyanın saygın yayın kuruluşu The Economiste inanırım, ki yazılanlar doğrudur. Adalet Bakanı'na asla inanmam!..

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Haber YorumlarıCengiz TAN:

Hangi başarımız kıskanılıyor acaba merak ettim ?

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Adalet bakanı doğal olarak cumhurbaşkanından çok memnun olabilir zaten olması gerekir adalet bakanı ile aynı fikirde olmayanlarda var tabi o da normal

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Haber Yorumlarımurat dural:

Gerçekler Acıda olsa Gerçektir. Kabul etmek lazım.

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