TGC üyesi sürekli basın kartı sahibi gazeteci Tarık Devrim hayatını kaybetti

(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, sürekli Basın Kartı sahibi Tarık Devrim, hayatını kaybetti. TGC, Tarık Devrim'in ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

TGC Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, "Mesleğine uzun yıllar emek veren, gazeteciliğin farklı kademelerinde önemli görevler üstlenen Tarık Devrim'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Meslektaşımız Tarık Devrim'in ailesine, yakınlarına, basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Devrim'in cenaze törenine ilişkin bilgiler ailesi tarafından daha sonra açıklanacak.

TARIK DEVRİM KİMDİR

1957 yılında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'den mezun oldu. Mesleğe 1978 yılında Hürriyet gazetesinin Londra bürosunda muhabir olarak başladı. Yaklaşık 40 yıl Hürriyet gazetesinde muhabir, istihbarat şefi, yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.

Kaynak: ANKA