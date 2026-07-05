Tgc'den Gazetecilerin Gözaltına Alınmasına Tepki

ANKARA - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), NATO Zirvesi öncesinde T24 Dış Politika Editörü Buse Söğütlü ile Oda TV Editörü Ceren Erdoğdu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. TGC, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmasının basın ve ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkını hedef aldığını belirterek, iki gazetecinin serbest bırakılmasını istedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, T24 Dış Politika Editörü Buse Söğütlü ile Oda TV Editörü Ceren Erdoğdu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TGC, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmasının, yalnızca kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına değil, aynı zamanda toplumun haber alma hakkı ile basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu belirtti.

Açıklamada, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nde gazeteciliğin temel amacının halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmek olarak tanımlandığı hatırlatılarak, gazetecilerin kamu yararı doğrultusunda gerçeği araştırma, doğrulama ve kamuoyunu bilgilendirme görevini baskı altında kalmadan yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

"HUKUK DEVLETİ İLKESİNİ ZEDELİYOR"

TGC, Anayasa'nın 26. maddesinin düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünü, 28. maddesinin ise basın özgürlüğünü güvence altına aldığını belirterek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının da basın özgürlüğünü koruduğunu kaydetti. Açıklamada, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden yoksun bırakılmasının hukuk devleti ilkesini zedelediği ifade edildi.

TGC ayrıca, gözaltındaki gazetecilerin avukatlarıyla görüştürülmediği yönündeki iddiaların doğru olması halinde bunun savunma hakkı ile adil yargılanma hakkının ihlali anlamına geleceğini belirtti.

Buse Söğütlü ile Ceren Erdoğdu'nun avukatlarıyla görüştürülmesi, tüm haklarının güvence altına alınması, haklarındaki gözaltı işlemlerine son verilmesi ve serbest bırakılmaları çağrısı yapılan açıklamada, "Gazetecilerin kamu yararı için yürüttükleri haber ve yorum faaliyetleri nedeniyle baskı altına alınmaları, gözaltı tehdidiyle susturulmaya çalışılmaları kabul edilemez. Gazetecilik suç değildir" denildi.

Kaynak: ANKA