Tgc: Alican Uludağ'ın Gözaltına Alınmasını Kaygıyla Karşılıyor, Özgür Bırakılmasını İstiyoruz

(İSTANBUL) TGC, gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2026 Basın Özgürlüğü Ödülü'ne Kişi Dalı'nda değer görülen gazetecilerden olan Alican Uludağ'ın ikinci kez gözaltına alınmasını kaygıyla karşılıyoruz. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü, yurttaşların doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgiye ulaşma hakkının güvencesidir" denildi, gazetecilerin haksız yere gözaltına alınmasından, tutuklanmasından vazgeçilmesi, Alican Uludağ'ın bir an önce özgür bırakılması istendi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, DW Yargı Muhabiri Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

"KAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2026 Basın Özgürlüğü Ödülü'ne Kişi Dalı'nda değer görülen gazetecilerden olan Alican Uludağ'ın ikinci kez gözaltına alınmasını kaygıyla karşılıyoruz. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü, yurttaşların doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgiye ulaşma hakkının güvencesidir. Basın özgürlüğünün zayıflatıldığı bir ortamda toplumun gerçekleri öğrenmesi mümkün değildir."

Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir toplumsa, kamuoyunu ilgilendiren tüm olaylar hakkında, halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmanın basının varlık nedeni olduğu bilinmelidir. Halkı olumsuz etkileyen, kamu yararını zedeleyen sorunlarla ilgili olarak iktidarı ve yöneticileri eleştirmek, uyarmak, bu varlık nedeninin olmazsa olmazıdır. Haber gerçekse, haber güncelse, yayınlanmasında kamu yararı varsa, haber yapılır, yayınlanır, sunulur ve yorumlanır. Gazetecilerin sürekli gözaltı ve soruşturma tehdidiyle karşı karşıya bırakılması halkın haber alma hakkını hedef almaktadır. Basın üzerinde caydırıcı bir etki yaratmaktadır. Gazetecilerin haksız yere gözaltına alınmasından, tutuklanmasından vazgeçilmelidir. Alican Uludağ'ın bir an önce özgür bırakılmasını talep ediyoruz. #Gazeteciliksuçdeğildir ."

ALİCAN ULUDAĞ 90 GÜN TUTUKLU KALMIŞTI

Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla Silivri'de 90 gün tutuklu kalan kalan Alican Uludağ 21 Mayıs 2026'da tahliye edilmişti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 15 Mayıs 2026 Cuma günü Alican Uludağ'ı Silivri'de ziyaret etmişti. Ziyarete Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkan Vekili Doğan Şentürk, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Güç ile Yönetim Kurulu üyeleri Göksel Göksu ve Zeynel Lüle katılmıştı.

Kaynak: ANKA