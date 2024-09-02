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TGB Üyeleri ABD Taarruz Gemisindeki Askerin Kafasına Çuval Geçirdi

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Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İzmir Limanı'na demirleyen ABD taarruz gemisinde görevli asker olduğu iddia edilen bir kişinin kafasına çuval geçirdi. Konuya ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

(İZMİR) - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İzmir Limanı'na demirleyen ABD taarruz gemisinde görevli asker olduğu iddia edilen bir kişinin kafasına çuval geçirdi. Konuya ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

ABD'nin İzmir Limanı'na demirleyen taarruz gemisi USS Wasp'ta görevli bir asker olduğu iddia edilen kişinin kafasına, "Yanke go home" sloganları atılarak, çuval geçirildi. TGB'nin sosyal medya hesabından olayla ilgili görüntüler paylaşılarak, "ABD'nin en büyük taarruz gemisi USS Wasp'ta görevli ABD askerlerine çuval geçirdik. Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez. Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız" denildi.

Emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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