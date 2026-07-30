Haberler

Tez-Koop-İş: Özel İtalyan Lisesi Müdürü Finocchiaro "istenmeyen kişi" ilan edildi

Tez-Koop-İş: Özel İtalyan Lisesi Müdürü Finocchiaro 'istenmeyen kişi' ilan edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tez-Koop-İş Sendikası, İstanbul Özel İtalyan Lisesi Müdürü Giuseppe Finocchiaro'nun "persona non grata", yani "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.

(İSTANBUL) - Tez-Koop-İş Sendikası, İstanbul Özel İtalyan Lisesi Müdürü Giuseppe Finocchiaro'nun "persona non grata", yani "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, Tez-Koop-İş çatısı altında örgütlenen okul öğretmenlerinin 123 gün süren grevinin ardından kurumda baskı, tecrit ve mobbing uygulamalarının devam ettiği ileri sürüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arabuluculuğunda imzalanan mutabakata rağmen 10 öğretmenin iş sözleşmesinin feshedildiği belirtilen açıklamada, Okul Müdürü Giuseppe Finocchiaro ile Müdür Yardımcısı Nida İntiba'nın yöneticilik görevlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sona erdirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının talebi üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından Finocchiaro hakkında "persona non grata" kararı alındığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
Ahbap soruşturmasında 7 tutuklama daha

Haluk Levent onu da yaktı! İş insanı Hüseyin Başaran da tutuklandı
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Yüz binlerce öğrenci bekliyordu! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katy Perry'ye konserde 'yanlış yön' sürprizi

Konserde büyük şok! Hayranlarının böyle yapacağını kimse beklemiyordu
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret

Partiyi kapatan Davutoğlu'na dikkat çeken ziyaret
Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı

Küçücük çocuğa sokak ortasında kurşun yağdırdı
Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı

Onu bu hale getirenler en yakınları...
Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu
İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler

İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler
Diego Carlos'a öyle bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye düşünmeden reddetti

Öyle komik bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye dahi düşünmedi