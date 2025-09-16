Texas'taki Gözaltı Merkezinde Federal Standartların İhlali

NEW ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) dairesinin gözaltı denetim birimi, bu ayın başlarında Texas eyaletinde tamamlanmamış tesiste kilitli tutulan düzensiz göçmenlerin gözaltına alınmasına ve sonrasındaki şartlara ilişkin 50 günde en az 60 federal standardın ihlal edildiğini belirtti.

Washington Post gazetesinde yer alan haberde, "Donald Trump yönetimi ülke çapında devasa geçici gözaltı merkezleri açmak için acele ederken ICE müfettişleri, Texas'taki bu önemli tesiste göçmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin onlarca federal standardın ihlal edildiğini söylüyor." ifadesine yer verildi.

Gazetenin elde ettiği denetim raporunda, Fort Bliss'teki Camp East Montana adlı gözaltı merkezinde bazı düzensiz göçmenlerin tıbbi durumlarının uygun şekilde takip edilemediği ve tedaviden mahrum kaldığı, gardiyanların ve gözaltındakilerin güvenliğini sağlamak için temel prosedürler bulunmadığı aktarıldı.

Gözaltındaki birçok kişinin haftalarca avukatlarıyla iletişim kurma, davaları hakkında bilgi edinme veya şikayette bulunma hakkını kullanamadığına işaret edilen raporda, tesiste 50 günde en az 60 ihlalin belirlendiği vurgulandı.

Gazetenin haberinde, "ICE denetim biriminin eylül ayının ilk haftasında Camp East Montana'da yaptığı teftişte tespit ettiği eksikliklerin çoğu, geçici tesisin aceleyle inşa edilmesinden ve erken açılmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca haberde, Camp East Montana'nın sözleşmesine göre, tesisin insanları "yaklaşık iki hafta veya daha kısa süreler" boyunca tutmak için tasarlandığı ancak düzensiz göçmenlerin bu tesiste çok daha uzun süreler tutulduğu kaydedildi.

Eylül ayı başı itibarıyla ICE'nin, 187 tesiste yaklaşık 59 bin düzensiz göçmen bulundurduğu, bunların 1400'den fazlasının Fort Bliss'te olduğu tespit edildi.

Trump'ın sınır sorumlusu Tom Homan, geçen ay bir grup gazeteciye verdiği demeçte, daha büyük ölçekli tesislerin inşası için yapılan çalışmalardan bahsederken bunların, "daha fazla verimlilik sağlayacağını" ve ICE ajanlarının "sokakta daha fazla kötü insanı tutuklamasına" olanak tanıyacağını söylemişti.