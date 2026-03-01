Haberler

ABD'deki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Texas eyaletinde bir barın önünde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. Olayın terörizmle bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

NEW ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Austin Polisi tarafından yapılan basın açıklamasında, şehirdeki bir barın önünde meydana gelen olayda, saldırgan dahil 3 kişinin öldüğü, yaralanan 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgilerini paylaştı.

Austin Polis Şefi Lisa Davis, saldırı nedeninin araştırıldığını belirttiği açıklamada, saldırganın arabasıyla bir barın önünde duraklayarak, dışarıda gördüğü insanlara rastgele ateş açtığını söyledi.

Açılan ateş sonucu barın önündeki ve verandasında müşterilerin vurulduğunu belirten Davis, "Şüpheli daha sonra kısa bir mesafe ilerleyip aracını park etti, araçtan indi ve yoldan geçenlere ateş açtı. Bir kavşakta polis memurlarıyla karşılaştığında, vuruldu ve öldürüldü." dedi.

Polis Şefi, hastaneye kaldırılan 14 yaralıdan 3'ünün durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) San Antonio Saha Ofisi'nin geçici özel ajanı Alex Doran, bunun terörizmle bir bağlantısı olabileceğini öne sürdü.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye-İran sınırıyla ilgili 'mayın' iddiasına net yalanlama

Türkiye-İran sınırıyla ilgili ortalığı karıştıracak "mayın" iddiası