Haberler

ABD'nin Texas eyaletinde bir öğrenci, öğretmenini silahla yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Texas'ın Bulverde kentinde bir lise öğrencisi, öğretmenini silahla yaraladıktan sonra kendi açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra okul güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.

ABD'nin Texas eyaletinde bir lise öğrencisinin, önce öğretmenini silahla yaraladığı, sonra kendi açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bölge yetkilileri, Texas'ın Bulverde kentindeki bir lisede meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, 15 yaşındaki erkek öğrencinin, kadın öğretmenini silahla yaraladığını belirtti.

Öğretmenin hastaneye sevk edildiğini bildiren yetkililer, sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan, yetkililer, öğrencinin kendi açtığı ateş sonucu yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiğini aktardı.

Yetkililer, okulun güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldığını ve öğrencilerin başka bir okulda velileriyle buluşturulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

