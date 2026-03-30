ABD'nin Texas eyaletinde bir öğrenci, öğretmenini silahla yaraladı
Texas'ın Bulverde kentinde bir lise öğrencisi, öğretmenini silahla yaraladıktan sonra kendi açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra okul güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.
Bölge yetkilileri, Texas'ın Bulverde kentindeki bir lisede meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.
Yetkililer, 15 yaşındaki erkek öğrencinin, kadın öğretmenini silahla yaraladığını belirtti.
Öğretmenin hastaneye sevk edildiğini bildiren yetkililer, sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi.
Öte yandan, yetkililer, öğrencinin kendi açtığı ateş sonucu yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiğini aktardı.
Yetkililer, okulun güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldığını ve öğrencilerin başka bir okulda velileriyle buluşturulduğunu kaydetti.