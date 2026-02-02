ICE, kızamık vakası görülmesi nedeniyle Texas gözaltı merkezindeki tüm faaliyetleri durdurdu
ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimleri, Texas'taki bir gözaltı merkezinde kızamık vakası tespit edilmesinin ardından tüm faaliyetleri durdururken, enfekte olanlarla temas edenler karantinaya alındı.
ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri, Texas eyaletindeki bir gözaltı merkezinde kızamık vakası tespit edilmesinin ardından tüm faaliyetleri durdurdu.
CBS News kanalının haberine göre, yetkililer Texas'ta bulunan bir ICE gözaltı merkezinde aktif kızamık vakası tespit etti.
Yetkililer, gözaltı merkezindeki tüm faaliyetleri durdururken, enfekte olanlarla temas ettiğinden şüphelenilen kişiler karantinaya alındı.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel