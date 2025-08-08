Texas'ta Demokrat Üyelerin Eyaleti Terk Etmesi: FBI Devreye Girdi

Texas Senatörü John Cornyn, Cumhuriyetçilerin 2026 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisinde daha fazla sandalye kazanmasını amaçlayan "eyalet seçim bölgesini yeniden çizme planı"nı engellemek amacıyla eyaleti terk eden Demokrat üyelere ulaşılması için ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin devreye gireceğini açıkladı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Cumhuriyetçi Senatör Cornyn, "eyalet seçim bölgesini yeniden çizme planı"nı engellemek amacıyla eyaletten ayrılan Demokratlara ilişkin açıklamada bulundu.

Konuyla ilgili FBI Direktörü Kash Patel'den yardım talep eden Cornyn, isteğinin kabul edildiğini duyurdu.

FBI'ın, eyaletten ayrılan Demokratlara ulaşılması ve "muhtemel suçların" araştırılması konusunda yerel kolluk kuvvetlerine destek vermesi bekleniyor.

Texas'taki Cumhuriyetçilerin "eyalet seçim bölgesini yeniden çizme" planı

Texas'taki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri, 2026 ara seçimleri öncesi eyaletin kongre seçim bölgelerini yeniden çizerek Eyalet Temsilciler Meclisinde 5 sandalye daha elde etmeyi hedefliyor.

150 üyeli Eyalet Meclisinde karar almaya yeter sayı için üyelerinin en az üçte ikisinin hazır bulunması gerekiyor.

Demokratlar, Mecliste azınlıkta oldukları için bu girişimi oylamayla durduramıyor.

Bu nedenle Temsilciler Meclisinde yeterli çoğunluğun oluşmasını engellemek amacıyla en az 51 Demokrat üye, eyaleti terk etti.