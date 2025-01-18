Teşkilat dizisi oyuncularından MSÜ'ye davet

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) ilişkin hazırlanan kamu spotunda, Teşkilat dizisi oyuncuları, öğrencileri başvuru yapmaya davet etti.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları, 2 Ocak'ta başladı. Adaylar başvurularını 27 Ocak'a kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet adresi olan 'www.osym.gov.tr' üzerinden yapabilecek. 23 Şubat 2025'te söz konusu sınav yapılacak. MSB, 2025-MSÜ başvurularına ilişkin bir kamu spotu yayınladı.

Videoda, Teşkilat dizisi oyuncuları Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat ve Serdar Yeğin, öğrencileri 2025-MSÜ için başvuru yapmaya davet etti.