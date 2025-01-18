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Teşkilat dizisi oyuncularından MSÜ'ye davet

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Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için Teşkilat dizisi oyuncularının yer aldığı bir kamu spotu yayımladı. Adaylar, 2-27 Ocak tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) ilişkin hazırlanan kamu spotunda, Teşkilat dizisi oyuncuları, öğrencileri başvuru yapmaya davet etti.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları, 2 Ocak'ta başladı. Adaylar başvurularını 27 Ocak'a kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi internet adresi olan 'www.osym.gov.tr' üzerinden yapabilecek. 23 Şubat 2025'te söz konusu sınav yapılacak. MSB, 2025-MSÜ başvurularına ilişkin bir kamu spotu yayınladı.

Videoda, Teşkilat dizisi oyuncuları Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat ve Serdar Yeğin, öğrencileri 2025-MSÜ için başvuru yapmaya davet etti.

Teşkilat dizisi oyuncularından MSÜ'ye davet
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeli Ormanlı:

Korkut yoksa ben de yokum :)

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