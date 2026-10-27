TESKİ, Naip Kil Ocakları'ndaki yağmur sularını Yazır Göleti'ne aktarıyor

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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, Naip Kil Ocakları mevkisinde yağışlarla oluşan suları, Süleymanpaşa ilçesinin önemli su kaynaklarından Yazır Göleti'ne aktarmak için çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'da su kaynaklarının korunması ve mevcut su potansiyelinin verimli kullanılması amacıyla çalışmalarını sürdüren TESKİ ekipleri, Naip Kil Ocakları mevkisinde yağmur sularının boşa akmasını önlemek için sistem kurdu.

Çalışma kapsamında yağışlarla oluşan sular, sal pompalar aracılığıyla uygun güzergah üzerinden Yazır Göleti'ne ulaştırılıyor.

İklim değişikliği, yağış rejimindeki değişimler ve artan su ihtiyacı nedeniyle mevcut kaynakların korunmasının önem kazandığına dikkati çeken TESKİ, uygulamayla yağmur sularından daha fazla yararlanmayı ve su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

Yürütülen çalışmalarla suyun verimli kullanılması ve gelecek nesillere sürdürülebilir su kaynakları bırakılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA