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TESKİ, 5 ilçede 37 içme suyu deposunda temizlik ve dezenfeksiyon yaptı

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TESKİ ekipleri, 5 ilçede toplam 11 bin 295 metreküp hacme sahip 37 içme suyu deposunda temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini tamamladı. Depoların durumu kontrol edilirken birikintiler temizleniyor, ihtiyaç duyulanlarda bakım ve tadilat yapılıyor.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), içme suyu depolarında temizlik, dezenfeksiyon ve bakım-onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

TESKİ ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 5 ilçede toplam 11 bin 295 metreküp hacme sahip 37 içme suyu deposunda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı.

Çalışmalar sırasında depoların mevcut durumları kontrol edilirken zamanla oluşan birikintiler temizleniyor, gerekli dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. İhtiyaç duyulan depolarda bakım ve tadilat çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

TESKİ, il genelindeki 11 ilçede bulunan içme suyu depolarının tamamında çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

Kaynak: AA
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