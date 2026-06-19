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Mersin'de "tesettürlü kadının havuza alınmadığı" iddiasına ilişkin soruşturma

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Mersin'de bir sitede tesettürlü kadının havuza alınmadığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada havuz görevlisi gözaltına alındı, site yöneticisinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Mersin'de bir sitede tesettürlü kadının havuza alınmadığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada havuz görevlisi gözaltına alındı, site yöneticisinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi'ndeki Zafer Sitesi'ne tatil için giden 35 yaşındaki A.T'nin oğluna göz kulak olmak için havuz bölgesine geçmeye çalıştığı sırada "kılık kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle" havuz görevlisi tarafından engellendiği iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, site yöneticisi M.G. ile havuz görevlisi B.D. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık talimatıyla yürütülen çalışmada havuz görevlisi B.D. gözaltına alındı, site yöneticisi M.G'nin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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