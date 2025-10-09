Ters Yöne Giden Sürücüye 9 Bin Lira Ceza

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 9 bin 267 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada çevre yolunda bir otomobilin ters yönde ilerlemesine ilişkin görüntünün yayımlanması üzerine trafik ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kimliği belirlenen sürücüye 9 bin 267 lira ceza uygulandı.