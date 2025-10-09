Haberler

Ters Yöne Giden Sürücüye 9 Bin Lira Ceza


Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ters yönde giden otomobil sürücüsü, sosyal medyada yayımlanan görüntüler doğrultusunda 9 bin 267 lira para cezası aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada çevre yolunda bir otomobilin ters yönde ilerlemesine ilişkin görüntünün yayımlanması üzerine trafik ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kimliği belirlenen sürücüye 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
