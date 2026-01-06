Haberler

İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren tır sürücüsüne para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ters yönde seyreden tır sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için 15 bin 367 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ters yönde seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren tır sürücüsüne 15 bin 367 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 35 JZ 707 plakalı tırın Smyrna Meydanı'nda ters yönde gittiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sürücünün D.K. (41) olduğunu tespit etti.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 15 bin 367 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar

Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar
''İçimde ukde kaldı'' diyen Fatih Terim Türk futbolu için tarihi bir öneride bulundu

''İçimde ukde kaldı'' diyerek Türk futbolu için tarihi bir öneri sundu
Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı

Maduro'nun oğlu gözyaşlarını tutamadı
Osimhen attığı gollerle yıldızlaştı, Nijerya son 8'e kaldı

Osimhenli Nijerya son 16 turu maçına çıktı! İşte sonuç
Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar

Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar
Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı?

Gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Ele geçirilme riski var mı?
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü

Bu ne hal? Milyonların beklediği maça damga vuran görüntü