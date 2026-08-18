Bursa'da ters yön kabusu: Son anda kaza kıyısından dönüldü
BURSA’da otomobiliyle giderken, ters yönden gelen minibüsle karşı karşıya gelen sürücü, son anda manevra yapıp, kazadan kurtuldu.
BURSA'da otomobiliyle giderken, ters yönden gelen minibüsle karşı karşıya gelen sürücü, son anda manevra yapıp, kazadan kurtuldu. O anlar, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Bursa- İznik çevre yolunda sabah saatlerinde otomobiliyle sol şeritte ilerleyen sürücü, ters yönden gelen minibüsü görünce son anda manevra yaptı. 105 kilometre hızla ilerleyen otomobilin sürücüsünün kazaya karışmaktan son anda kurtulduğu anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı