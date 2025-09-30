Haberler

Ters Yönde Giden Süt Tankerine 9 Bin Lira Ceza

Ters Yönde Giden Süt Tankerine 9 Bin Lira Ceza
Burdur'da ters yönde seyrettiği tespit edilen süt tankerinin sürücüsüne, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.

BURDUR'da ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren süt tankerinin şoförüne 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

Karamanlı- Burdur kara yolunda bu sabah, bir süt tankerinin ters yönde seyrettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araştırma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sürücü tespit edildi. Trafiği tehlikeye düşüren şoföre Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.

