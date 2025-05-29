Terörle Mücadelede Danışmanlık Üzerine Tartışmalı Tahliye

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Fırat Epözdemir'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Epözdemir ile İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve avukatları katıldı. Duruşmayı çok sayıda izleyici de takip etti.

Savunma yapan sanık Epözdemir, tutuklanmasının siyasi olduğunu öne sürerek, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi olmaması halinde tutuklanmayacağını iddia etti.

İnsan hakları ihlalleri üzerine çalışmalar yaptığını, avukat olmasındaki en büyük faktörün bu olduğunu kaydeden Epözdemir, "İddianamede benim Bağcılar HDK başkanı olduğum iddia ediliyor. Bunun gerekçeleri HDK'ye yapılan operasyonda ele geçirilen Excel dokümanlarında ismimin geçmesi. HDK, aktif olarak 10-15 yıldır çalışıyor, tabelası var, tüzüğü var. Bu nedenle bana 'HDK illegal örgüttür' diyemezsiniz." savunmasını yaptı.

Epözdemir üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Epözdemir'in avukatı İbrahim Kaboğlu da, "Baro olarak bir çalışma arkadaşımız eksik çalışıyoruz. Fırat'ın üzerine atılmış olan suçlamalar kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı sanık Epözdemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Epözdemir'in "yurt dışı çıkış yasağı" şartını içeren adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesine karar verdi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 9 Eylül'e ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Epözdemir'in silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatı doğrultusunda, sol siyasi gruplar ile ittifak kurulabileceği yönündeki açıklamaları sonrasında kurulan Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Bağcılar başkanı olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

Epözdemir'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatı ile kurulan HDK içerisinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği ifade edilen iddianamede, Epözdemir'in 10 Eylül 2015'te HDK'nın talimatıyla kurulan "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu ve gruptaki üyelerle Cizre'de yaşanan olaylara destek vermeye gittikleri aktarılıyor.

İddianamede, örgüte ait yayınlar yapan bir internet sitesinde de 15 Eylül 2015'te, Cizre halkına ve sözde Kuzey Kürdistan halkına sahip çıkılarak eylemler yapılması gerektiğine ilişkin yayınlar yapıldığı bilgisi veriliyor.

Sanık Epözdemir'in HDK'nın Cizre'yle ilgili açıklamalarından sonra, kendi iradesini örgüt iradesine terk ederek aldığı emir ve talimatı yerine getirdiği, belirtilen iddianamede, burada terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt hiyerarşi içerisinde hareket ettiği öne sürülüyor.

İddianamede, Epözdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.