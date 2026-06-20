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Terör zararı başvuru süresi 1 yıl uzatıldı

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Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ile 28 Aralık 2005 tarihli ve 5442 sayılı Kanun'un geçici birinci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresi, 4 Haziran 2025'teki Cumhurbaşkanı Kararı'yla uzatılan sürenin bitiminden itibaren 1 yıl daha uzatıldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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