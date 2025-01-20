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Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ihaleye fesat karıştırmak suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildiğini duyurdu.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı tarafından Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine kayyum atanmıştı

YENİDEN TUTUKLAMA TALEBİ

Tutuklu bulunan Ahmet Özer'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Özer'in ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi alındıktan sonra ihaleye fesat karıştırmak suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildiğini duyurdu.

Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıFurkan inci:

chp nin kapatılması için daha kaç olay gerekiyor kapatın şu partiyi

Yorum Beğen75
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Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

Bu ülkede adalet olsa AKPlilerin %80’i tutuklanır ama adalet bir tek onlara işlemiyor

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Hırsını alamıyorlar tutuklu adamı bir daha tutuklayacaklar.

Yorum Beğen106
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Haber YorumlarıJokerAllame:

Adalet ve kayırma partisi

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Adam gitmiş ter.r örgütüne yardım yataklık yapmış , milletin parasını ekmeğini çalmış , hala bir çift laf söylemekten acizler ve utanmadan hükümeti kötülüyorlar bu kadar olmaz gerçekten olmaz parti gözetmeksizin çalan çırpan kim varsa Allah bel’sını versin kim vatana göz dikiyorsa namus.uzdur. Biraz kalıbınız biraz onurunuz varsa iki çift laf edin zaten hükümeti her saniye doğruda olsa yanlışta olsa eleştiriyorsunuz

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Haber YorumlarıVEFA:

Önce, yapıp yapıp Allah bizi affetsin diyenler yargı önünde hesap vermeli!.. Yoksa bu ülke hayatta düzelmez!

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Şaka gibi iktidarda kalmak bunlar icin ne kadarda elzem bir durum muş böyle adamlar siyaset tadinda degil ölümüne iktidarda kalmayi yegliyorlar biz varsak ulke var olsun yoksak yok olsun mantigi kafalarinda yer etmis neden acaba zırhları kalkinca altından kalkamayacak kadar agir durumlar mevcut galiba

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

AYRICA BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ HİÇ KİMSEDEN TALİMAT ALMAYAN PAPUA YENİ GİNE MAKAMLARINCA YER ÇEKİMİ KANUNUNA KARŞI KOYMA VE MUHALEFET ETME SUÇUNU İŞLEDİĞİ RİVAYET OLUR

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Iyiki siyasetci olmamışım hicbir dine inanmadigimdan Ateist diye tutuklatirlardi dine hakaret iceren dusuncelere sahip derlerdi laik Cumhuriyettemi yasiyoruz yoksa iran damı laik devlet din kollar mı

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Cumhuriyet tarihinde ki tum adam kayirmaciliklari toplasan bunlarin bir yilda yaptiklarinin onda biri etmez

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