Terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı tarafından Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine kayyum atanmıştı

YENİDEN TUTUKLAMA TALEBİ

Tutuklu bulunan Ahmet Özer'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Özer'in ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi alındıktan sonra ihaleye fesat karıştırmak suçundan yeniden tutuklamaya sevk edildiğini duyurdu.