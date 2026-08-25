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YPG feshedildi: Şahin entegrasyonu duyurdu

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Terör örgütü YPG’den, örgütün sözde "özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği" açıklaması yapıldı.

Terör örgütü Ypg'den, örgütün sözde "özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği" açıklaması yapıldı.

Örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı'nda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Şahin, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Kaynak: AA
Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti

Komşuda terör örgütü kendini feshetti
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