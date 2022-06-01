Terör örgütü PKK yandaşları Londra'da yürüyüş düzenledi - Haberler

Terör örgütü PKK yandaşları, İngiltere'nin başkenti Londra'da yürüyüş düzenledi.

Londra'nın Islington metro istasyonunda başlayan yürüyüşe, yaklaşık 50 PKK yandaşının katıldığı görüldü.

PKK'nın sözde gençlik hareketlerince organize edilen yürüyüşte, terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşındı.

Londra'nın merkezindeki Leicester Meydanı'nda biten yürüyüşte, terör ele başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin taşındığı da görüldü.

Terör örgütü yandaşlarına, güvenlik önlemleri kapsamında Londra polisinin de eşlik ettiği görüldü.

Daha önce polis müdahale etmişti

İngiltere'de Yargıtay, 2018 yılında Londra'da düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto gösterileri sırasında PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan kişilere verilen cezaları onamıştı.

26 Ocak'taki kararda 2000 tarihli Terörle Mücadele Yasası'nın 13. maddesi uyarınca bir kişinin halka açık yerde, bir eşyayı bu kişinin yasaklanmış bir örgütün üyesi veya destekçisi olduğu yönünde makul şüphe oluşturacak şekilde taşımasının suç olduğu belirtilmişti. Ayrıca terör örgütü simgelerini taşımanın ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığı vurgulanmıştı.

Bu karardan yaklaşık 3 ay sonra PKK yandaşlarının Londra'da düzenlediği ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının bulunduğu 2 ayrı gösteriye polis müdahale etmişti.