Terör örgütlerine finansman sağlayan 4 kişiye gözaltı (2)
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GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİMersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine finansman sağlayanlara yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine finansman sağlayanlara yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece operasyonda gözaltı sayısı 4'e yükselirken kimliği saptanan 2 kişinin daha arandığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel