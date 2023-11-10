Terör örgütlerine finansman sağlayan 4 kişiye gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİMersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine finansman sağlayanlara yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine finansman sağlayanlara yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece operasyonda gözaltı sayısı 4'e yükselirken kimliği saptanan 2 kişinin daha arandığı bildirildi.