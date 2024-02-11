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Termometreler 17 dereceye yükseldi, vatandaşlar deniz kenarında gezinti yaptı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde termometrelerin 17 dereceyi göstermesi üzerine vatandaşlar, sahil kenarına çıkarak vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar ise, deniz suyunun ısınması üzerine ayakkabılarını çıkararak denizde gezinti yaptı.

Termometreler 17 dereceye yükseldi, vatandaşlar deniz kenarında gezinti yaptı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde termometrelerin 17 dereceyi göstermesi üzerine vatandaşlar, sahil kenarına çıkarak vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar ise, deniz suyunun ısınması üzerine ayakkabılarını çıkararak denizde gezinti yaptı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kış mevsimi olmasına rağmen termometreler 17 dereceyi gösterdi. Yazdan kalma havanın hakim olduğu Cide ilçesinde hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar, sahile akın etti. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarını da alarak sahil şeridinde yürüyüş yaptı. Hafta başından beri sıcakların artarak devam ettiği Cide'de bugün hava sıcaklığı 17 dereceye ulaştı. Güneşli havayı fırsat bilenler de sahil kenarında yürüyüş yapmayı tercih etti. Kimi manzarada fotoğraf çekerek, kimi balık tutarak, kimi de banklarda ve yol üstü çimlerde dinlenerek sıcak havanın tadını çıkardı. Sahilde yürüyüş yapanların haricinde, resim çizerek vakit geçirenler de vardı. Ailesiyle birlikte gezintiye çıkan vatandaşlar, çocuklarını parklarda oynattı. Ailece piknik yapmak isteyenler, piknik alanlarına giderek mangal yaptı.

Gençler ise, arkadaşlarıyla birlikte sahil şeridinde yürüyüşte bulundu. Adeta yürüyecek yerin kalmadığı Cide'de hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren Perşembe gününe kadar 9 ila 11 dereceye kadar düşerek soğuması bekleniyor.

Ailesiyle birlikte Cide'de vakit geçiren Yalçın Acar, "Cennet ilçe Cide'de hava sıcaklığı şu anda velinimet. Bizde sıcak havayı fırsat bilip dışarıya çıktık. İstanbul gibi her yer kalabalık değil, her yer doğal, ormanlık. Bizlerde sıcak hava olunca evimizden dışarıya çıkıp ailecek vakit geçiriyoruz. Ben şimdiye kadar Şubat ayında böyle sıcak bir havayla daha önce karşılaşmamıştım. Okuldan ve işten fırsat buldukça sık sık parka geliyoruz. Havada güzel olunca bugünde dışarı çıktık, parka geldik. Havalar bir süredir soğuktu, evde kapalı kalmıştık. Kalabalık yok dışarıda rahatlıkla gezebiliyoruz. Şu anda Cide'miz çok güzel" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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