Üye Girişi
Haberler

Terme ilçesinde minik öğrenciler fide dikti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terme Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, sebze fidelerini toprakla buluşturdu. İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü de etkinliğe katıldı.

Terme ilçesinde minik öğrenciler düzenlenen etkinlikte fide dikti.

Terme Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesinde minik öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen fide dikim etkinliğinde öğrenciler, domates, biber ve patlıcan gibi sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

Fidelerin dikim işlemi öncesi hazırlanan bahçe parsellerine fideleri diken öğrenciler, daha sonra fideleri suladı.

Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de katıldı. Demir ve Köse, öğrencilere doğa sevgisinin ve tarımsal faaliyetlerin önemini vurguladılar.

Kaynak: AA / Güncel

Zübeyde Hanım Anaokulu Terme Tarım Çevre Eğitim Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Binaya asılan 'Allah belanı versin Nurettin' yazılı pankart vatandaşları şaşırttı

Binaya asılan "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart vatandaşları şaşırttı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title