Terme'de Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi
Terme Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Terme'deki okullarda eğitim gören 200 öğrenciye trafik kuralları hakkında eğitim verildi. Vatandaşlara da trafik kuralları hatırlatıldı.
Terme'de, Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi, vatandaşlara trafik kuralları hatırlatıldı.
Trafik Haftası kapsamında Terme Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ilçedeki okullarda eğitim gören yaklaşık 200 öğrenciye genel trafik kuralları hakkında eğitim verildi.
Ekipler, çocuk ve gençlerin trafik güvenliği hakkında bilinç sahibi olmasının üzerinde dururken, okul ve yaya geçidi, trafik ışıklarının önemini anlattı.
"Hayatla yarışılmaz" sloganıyla yapılan eğitimde vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla broşür dağıtılarak sürücü ve yayalara trafik kuralları hatırlatıldı.
Ekipler, okul servis araçlarını denetleyerek şoförlerin emniyet kemeri takması konusunda uyarıda bulundu.