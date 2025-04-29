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Terme'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tabanca Ele Geçirildi

Terme'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tabanca Ele Geçirildi
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Terme ilçesinde bir kişinin evinde düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 22 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli A.U. gözaltına alındı.

Terme ilçesinde bir kişinin evinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, A.U'nun (56) ikametine düzenledikleri operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 22 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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