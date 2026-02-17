Terme'de ramazan ayı öncesi pastane imalathaneleri denetlendi

Samsun'un Terme ilçesinde ramazan ayı öncesi pastane imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, hijyen, üretim koşulları ve gıda güvenliği standartları incelendi.

Denetimlerde üretim alanlarının genel temizliği, çalışanların kişisel hijyen kurallarına uygunluğu, kullanılan ham maddelerin son kullanma tarihleri, saklama ve depolama koşulları ile iş yeri ruhsat ve kayıt belgeleri kontrol edildi.

Kurallara uygun üretim yapan işletmelere teşekkür edildi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ramazan ayı öncesinde denetimlerin artırıldığını belirtti.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Kul, "Ramazan ayı birlik ve beraberliğin, paylaşmanın yoğun şekilde yaşandığı bir dönemdir. Bu süreçte vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için denetimlerimizi sıklaştırdık. İlçemizde faaliyet gösteren pastane ve tatlı üretim yerlerinde kontrollerimizi artırarak hem üreticilerimizin hem de vatandaşlarımızın haklarını korumayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.