Haberler

Terme'de ramazan ayı öncesi pastane imalathaneleri denetlendi

Terme'de ramazan ayı öncesi pastane imalathaneleri denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde, ramazan ayı öncesi pastane imalathanelerine yönelik hijyen ve gıda güvenliği denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde sağlıklı gıda için gerekli koşullar kontrol edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde ramazan ayı öncesi pastane imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, hijyen, üretim koşulları ve gıda güvenliği standartları incelendi.

Denetimlerde üretim alanlarının genel temizliği, çalışanların kişisel hijyen kurallarına uygunluğu, kullanılan ham maddelerin son kullanma tarihleri, saklama ve depolama koşulları ile iş yeri ruhsat ve kayıt belgeleri kontrol edildi.

Kurallara uygun üretim yapan işletmelere teşekkür edildi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ramazan ayı öncesinde denetimlerin artırıldığını belirtti.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Kul, "Ramazan ayı birlik ve beraberliğin, paylaşmanın yoğun şekilde yaşandığı bir dönemdir. Bu süreçte vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için denetimlerimizi sıklaştırdık. İlçemizde faaliyet gösteren pastane ve tatlı üretim yerlerinde kontrollerimizi artırarak hem üreticilerimizin hem de vatandaşlarımızın haklarını korumayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize