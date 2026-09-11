Terme'de mamografi hizmeti verilmeye başlandı
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Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezinde mamografi hizmeti verilmeye başlandı.
Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezinde mamografi hizmeti verilmeye başlandı.
Samsun'un Terme ilçesinde ilk kez sunulan hizmet kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezinde 40 yaş ve üzeri kadınlara ücretsiz mamografi çekimi yapılacak.
Kanser Tarama Programı kapsamında gerçekleştirilecek taramalarla meme kanserinin erken teşhis edilmesi ve tedavi sürecinin erken aşamada başlatılması amaçlanıyor.
Yetkililer, 40 yaş ve üzeri kadınları ücretsiz mamografi taramasından yararlanmaya davet etti.
Kaynak: AA