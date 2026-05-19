Terme'de "19 Mayıs" yürüyüşü yapıldı

Samsun'un Terme ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen bayrak ve meşale yürüyüşü, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Samsun'un Terme ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Terme Belediyesi ile Genç Termeliler Taraftarlar Derneği tarafından organize edilen yürüyüş, saat 19.19'da Çarşamba Caddesi'nden başladı.

Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, marşlar eşliğinde Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe Terme Belediye Başkan Vekili İsa Moral, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı
