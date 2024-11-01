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Terme Belediyesi'nden Temizlik İçin 100 Yeni Çöp Konteneri

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Terme Belediyesi, ilçedeki temizlik hizmetlerini iyileştirmek amacıyla 100 adet yeni galvanizli çöp konteyneri alarak hizmet ağına ekliyor. Başkan Şenol Kul, çevre temizliğine verilen önemi vurgulayarak, vatandaşları da ilçeye özen göstermeye çağırdı.

Terme Belediyesi, yeni aldığı 100 galvanizli çöp konteyneri ile hizmet ağını genişletmeyi planlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılan konteynerlerle temizlik hizmetlerinin daha etkin olması hedefleniyor.

Mevcut 3 bin 200 çöp konteyneri ile 82 mahallenin 80'inde çöp toplama hizmeti sunan Terme Belediyesi, böylece yüzde 97 ile yüzde 81 olan Türkiye ortalamasının üzerinde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şenol Kul, eğitimden kültüre her alanda insan hayatına dokunacak hizmetler sunduklarını, bu hizmetlerin başında çevre temizliğinin geldiğini anlattı.

Daha temiz bir Terme oluşturabilmek için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin büyük gayretle çalıştığını vurgulayan Kul, şunları kaydetti:

"Haftalık düzenli periyotla ilçemizde bulunan 3 bin 200 çöp konteynerinin alımını gerçekleştiriyoruz. Bu hizmete 100 konteyner daha ekleyerek ağımızı genişletiyoruz. Doğal güzellikleri bakımından eşsiz olan ilçemizi temiz tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz her zaman temizleriz ama önemli olan kirletmemek. Vatandaşlarımızın da ilçemize özen göstermesini istiyoruz."

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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