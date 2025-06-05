Terme Belediyesi Mezarlıklarda Temizlik Çalışmaları Yaptı

Terme Belediyesi Mezarlıklarda Temizlik Çalışmaları Yaptı
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Kurban Bayramı öncesinde Terme Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Başkan Şenol Kul, vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur içinde yapabilmeleri için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Terme Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Terme Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, mezarlık alanlarında yabani otlar temizlendi, yeşil alanlarda ise çim biçme işlemleri titizlikle tamamlandı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı belirtti.

Kul, "Ekiplerimiz bu özel günler öncesinde mezarlık alanlarındaki yabani otları temizleyip, yeşil alanlarda titizlikle çim biçme işlemlerini tamamladı. Amacımız, hemşehrilerimizin sevdiklerinin kabirlerini ziyaret ederken temiz, düzenli ve bakımlı bir ortamla karşılaşmalarını sağlamaktır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza huzur dolu bir bayram diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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