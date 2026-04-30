Terme Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Terme Belediyesinin araç filosuna yaklaşık 15 milyon lira değerinde primer kırıcı eklendi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediye hizmet binası önünde teslim alınan iş makinesiyle ilgili yaptığı açıklamada, belediyenin araç parkını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kısa süre önce filoya ekskavatör ve loder kazandırıldığını belirten Kul, yaklaşık 15 milyon lira değerindeki primer kırıcının da ilçeye ulaştığını ifade etti.

Makinenin konkasör tesislerinde kullanılacağını anlatan Kul, belediyenin yol yapım çalışmalarında ihtiyaç duydukları malzemenin kendi imkanlarıyla üreteceğini kaydetti.

Kul, "Bu makine, konkasör tesislerimizin kalbi olacak. Artık malzememizi kendimiz üretecek, yolumuzu kendi imkanlarımızla çok daha hızlı ve düşük maliyetle yapacağız. Bu makineler şahısların değil, Terme halkının öz malıdır." dedi.

Son dönemde belediyenin araç ve iş makinesi yatırımlarının yaklaşık 40 milyon liraya ulaştığını dile getiren Kul, "Primer kırıcımızın da gelmesiyle makine yatırımlarımız yaklaşık 40 milyon liraya ulaştı. 2026 model hibe ekskavatörümüzden arazözümüze, otobüslerimizden dev iş makinelerimize kadar Terme artık güçlü hizmet kapasitesine sahip. Tasarruf odaklı yönetim anlayışımızla hem zamandan kazanıyor hem de belediye bütçemizi koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Kul, Terme'nin ihtiyaçlarına yönelik yatırımları sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile Bahçeli'nin masasındaki konu başlıkları
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

Müjde verildi! Toplam 1,4 milyar lira bugün hesaplara yatıyor
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
CHP'li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye taciz davasında 1 yıl 6 ay hapis cezası

Tacizden yargılanan Hasbi Dede'nin cezası belli oldu

Altın için ezber bozan tahmin

Altın için ezber bozan tahmin
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
CHP'li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye taciz davasında 1 yıl 6 ay hapis cezası

Tacizden yargılanan Hasbi Dede'nin cezası belli oldu

Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

Türkiye'de bir ilk! Üniversitenin kampüsünde petrol bulundu