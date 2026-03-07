Haberler

Terme Belediye Başkanı Kul'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Güncelleme:
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kul, mesajında kadınların hayatın her alanında sevgi, fedakarlık ve azmin sembolü olduğunu belirtti.

Kul, mesajında, kadınların toplumu ayakta tutan en değerli varlıklar olduğunu vurguladı.

Kadim medeniyetlerinin bugüne kadar var olmasında en büyük rolü üstlenen Hayme Hatun'dan Nene Hatun'a, Şerife Bacı'dan modern Türkiye'yi omuzlayan kadınlara kadar tüm kadınların Türkiye ve Samsun'un parlayan yıldızları olduğunu anlatan Kul, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen görev, kadınlarımızı sosyal yaşamın her alanında, ekonomide, bilimde, sanatta hak ettikleri konuma taşımak için desteklemek, her zaman yanlarında olmaktır. Terme Belediyesi olarak hanım kardeşlerimizin projelerini desteklemeye ve onlara yönelik pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta vatan uğruna canını feda eden kahraman şehitlerimizin emaneti olan şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere emeğiyle, sabrıyla ve merhametiyle dünyayı yaşanabilir kılan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA / Elif Yazıcı
