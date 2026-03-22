Dünyanın uçabilen en ağır kuşlarından tepeli pelikan, Iğdır'da görüntülendi

Dünyanın en ağır uçabilen kuşlarından olan tepeli pelikan, Iğdır'da kayıt altına alındı. Tehlike altında olan bu tür, göç hareketliliği sırasında gözlemlendi.

Tepeli pelikan (Pelecanus crispus), Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde "tehdide açık" koduyla yer alıyor.

Kanat açıklığı 3 metrenin üzerine çıkan tepeli pelikanlar, 11 kilogramın üzerindeki ağırlıklarıyla uçabilen en ağır kuşlarından biri olarak biliniyor.

Bu tür, genellikle Hindistan, Asya ve Avrupa'da yaşıyor.

Iğdır'da havaların ısınmasıyla göç hareketliliğinin yaşandığı bugünlerde gözlem yapan araştırmacılar, grup halinde gezen tepeli pelikanları da kayda aldı.

Pelikanlar, Karasu Sulak Alanı ve Aras Kuş Cenneti'nde görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Tayland'da mahsur kalan Duygu German gözyaşlarını tutamadı

Tatil için gittiği ülkede mahsur kalan fenomen gözyaşlarını tutamadı
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali