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Teoman Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi

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Türk rock müziği sanatçısı Teoman, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yaklaşık 25 bin kişiye unutulmaz bir konser verdi. 2,5 saat sahnede kalan Teoman, sevilen şarkılarını seslendirirken, sürpriz konuk Kubat da 'İki Çocuk' eserini bağlama eşliğinde yorumladı.

Türk rock müziği şarkıcısı Teoman, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverlerle buluştu.

Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen konser öncesinde, sanatçının geçmiş röportajları ile katıldığı program ve konserlerden görüntüler gösterildi.

Konserin başlangıcını geçen yıl çıkardığı "Çiçek Tarhları" şarkısıyla yapan Teoman, yaklaşık 2,5 saat sahnede kaldı.

Sahnede yaptığı konuşmada seyircileri selamlayan Teoman, yaklaşık 30 yıl önce böyle geniş bir çapta stat konseri vermek istediğini belirterek, "30 senelik küçük bir gecikmeyle bugün o konseri gerçekleştiriyoruz. İyi ki geldiniz." dedi.

Repertuvarında "Yorgun Mermi", "Serseri", "Bir Kış Sabahı", "Rüzgar Gülü", "Renkli Rüyalar Oteli", "Kupa Kızı ve Sinek Valesi", "İstanbul'da Sonbahar", "Paramparça" ve "Gemiler" gibi sevilen şarkılarına yer veren Teoman'a dinleyiciler de eşlik etti.

Son 1,5 yılda birçok insanı kaybettiğini ifade eden Teoman, müzisyen İrfan Alış'ı anarak Peyk grubunun "Denizdeyim" şarkısını seslendirdi.

Konserde sürpriz konuk olarak sahneye çıkan Kubat, Teoman'ın 1980 darbesinin ardından idam edilen 17 yaşındaki Erdal Eren ile hayatını kaybeden jandarma eri Zekeriya Önge'ye ithafen bestelediği "İki Çocuk" adlı eseri bağlama eşliğinde seslendirdi.

Esere dair Teoman, "Ben siyasete uzak birisiyim. İdeolojilere falan inanmam. Ben insani taraflarla ilgilenirim. Ölüp giden insanlar içimi acıtıyor. 'İki Çocuk' şarkısını yazalı 20 sene olmuş. Bu şarkıyı söylerken kendimi yeterince beğenmiyorum. O yüzden bu parçayı harika bir ses olan Kubat'ın seslendirmesini istedim." ifadelerini kullandı.

Konserde orkestra olarak bağlamada Burak Aykaç, davulda Hüseyin Deniz Güngör, bas gitarda Caner Üstündağ, gitarda Safa Hendem, klavyede Hayrettin Serhat Ersöz, vokalde Alança Okay, çelloda Taylan Aygar, viyolada Burak Kayhan, kemanda Gülfem Güler ve trompette Can Ömer Uygan yer aldı.

Teoman, konser sonunda ise "Güzel Bir Gün" ve "Tek Başına Dans" adlı şarkılarını seslendirdi.

Yoğun ilginin olduğu konseri, yaklaşık 25 bin kişi izledi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
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