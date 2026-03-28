ABD'nin Tennessee eyaletinde okul gezisindekileri taşıyan otobüs kaza yaptı, 2 öğrenci öldü
ABD'nin Tennessee eyaletinde okul gezisinde bulunan otobüsün kazasında iki öğrenci hayatını kaybederken, yedi kişi yaralandı. Yetkililer, kaza ile ilgili ayrıntıları araştırıyor.
Yetkililer, okul gezisine çıkan 25'i öğrenci 30 kişinin bulunduğu otobüsle iki aracın kaza yaptığını bildirdi.
Kaynak: AA / Damla Delialioğlu