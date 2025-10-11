Haberler

Tennessee'de Mühimmat Tesisinde Patlama: 19 Kayıp

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir mühimmat üretim tesisinde meydana gelen patlamada 19 kişinin kaybolduğu bildirildi. Yetkililer patlamanın nedenini araştırıyor.

Humphreys Bölgesi Şerifi Chris Davis, Tennessee kırsalındaki Accurate Energetic Systems adlı mühimmat üreten tesiste yaşanan patlamaya ilişkin bilgi verdi.

Patlama sonucunda hayatını kaybedenler olduğunu belirten Davis, ölü sayısına ilişkin detay vermedi.

Davis, patlama sonucu 19 kişinin kayıp olduğunu ve yetkililerin bu kişilerin aileleriyle teması sürdürdüğünü aktardı.

Davis ayrıca, yetkililerin patlamanın nedenini belirlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Pentagon yetkilileri de patlamanın farkında olduklarını ve durumu incelediklerini kaydetti.

Olay yerine 20 dakika uzaklıktaki Lobelville bölgesinde yaşayanlar da patlama sonucu evlerinin sallandığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
