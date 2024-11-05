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Seçim heyecanın yaşandığı ABD'de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı

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ABD'deki 60. başkanlık seçimleri sürerken, Tennessee eyaletinde bir elektrik dağıtım merkezi için bombalı saldırı planladığı belirtilen 24 yaşındaki Skyler Philippi gözaltına alındı. Adalet Bakanı, Philippi'nin insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak saldırı yapmayı düşündüğünü açıkladı.

ABD'de 60. başkanlık seçimleri sürerken Tennessee eyaletinde büyük bir elektrik dağıtım santraline bombalı saldırı planlamakla suçlanan kişi gözaltına alındı.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

Adalet Bakanlığı, eyalete bağlı Nashville kentinde bir elektrik dağıtım merkezine saldırı hazırlığında bulunan sağcı gruplarla bağlantısı olan 24 yaşındaki Skyler Philippi'nin yakalandığını duyurdu.

"KAOS TOHUMLARI EKMEK İSTEYENLERE BİR UYARIDIR"

Başsavcı Merrick B. Garland, Philippi'nin insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak saldırı yapmaya hazırlandığının belirlendiğini kaydetti. Garland, açıklamada, "Bu, ülkemizin kritik altyapısına saldırarak şiddet ve kaos tohumları ekmek isteyenlere bir başka uyarı niteliğindedir. Adalet Bakanlığı sizi bulacak, planınızı bozacak ve sizi sorumlu tutacaktır. FBI görevlilerine olağanüstü çalışmaları ve ülkemizi güvende tutmak için her gün yaptıkları çalışmalar için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Seçim heyecanın yaşandığı ABD'de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı
Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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