Tenis Kortları Sezona Hazır

MANİSA (Bültenler) - Yapılan çalışmanın ardından incelemede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, kortların yenileme çalışmasıyla daha nitelikli hale geldiğini belirti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Lav Spor Tesisleri ve Atatürk Kent Parkı'nda bulunan tenis kortları bakıma aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Büyükşehir Belediyesi Spor Koordinatörü Alparslan Kaya, Manisa Büyükşehir Belediye spor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı ile Tevfik Lav Spor Tesisleri'ndeki kortlarda yürütülen çalışmayı inceledi. Yürütülen çalışmanın ardından kortların daha nitelikli hale geldiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde gençlerimizin spor yapabileceği modern tesisleri kentimize kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda yapılan Tevfik Lav Spor Tesislerinde ve Atatürk Kent Parkı'nda bulunan tenis kortlarda kullanım ömrü tamamlanan kortlarda zemin yenileme çalışmasını gerçekleştirdik. Yapılan çalışmayla kortlar daha kullanışlı hale geldi. Gençlerimiz, tenise ilgi duyan vatandaşlarımız Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde açılan kurslarda bu tesisten faydalanma imkânı bulacak" dedi.

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