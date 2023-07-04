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Temmuzda şaşırtan görüntü: Şimşekler geceyi aydınlattı

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Temmuzda şaşırtan görüntü: Şimşekler geceyi aydınlattı Kayseri'de temmuz ayında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Temmuzda şaşırtan görüntü: Şimşekler geceyi aydınlattı

KAYSERİ - Kayseri'de temmuz ayında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Hava derecesinin özellikle öğle saatlerinde arttığı Kayseri'de gece saatlerinde şimşek çaktı. Develi ilçesinde çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Vatandaşlar da şimşeklerin çaktığı anları kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Atakan - Güncel

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