Temizlik İşçisi Bayrağı Çöpten Alıp Aydınlatma Direğine Astı

BURDUR'da temizlik işçisi Ogün Zengin, çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını aydınlatma direğine astı.

Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Ogün Zengin, arkadaşlarıyla Burç Mahallesi Şehit Kalmaz Caddesi'ndeki çöp konteynerini boşaltırken, atılmış bayrağı fark etti. Zengin, konteynerden aldığı bayrağı yakındaki aydınlatma direğine astı. Bir vatandaşın çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntüye çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı. Görüntüyü paylaşan vatandaş, "Çöp konteynerine atılmış bayrağımızı özenerek alıp direğe asan Burdur Belediyesi temizlik işçisi kardeşimi kutluyorum. Onu konteynere atan sorumsuzları ise kınıyorum. Bu vatan kuponla alınmadı. O bayrağın kızıl rengi bu vatan için canını veren şehitlerimizin kanıyla boyandı" ifadelerini kullandı.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,