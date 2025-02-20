Temizlik İşçisinden Anlamlı Hareket: Atatürk Portresini Kurtardı

Karabük'te, Atatürk portresini yerden kaldıran temizlik işçisinin hassasiyeti, cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Safranbolu Belediyesinde çalışan temizlik işçisi Hasan Karakuş (47), depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle güçlendirme çalışması yapılan Misak-ı Milli İlkokulunun bahçesinde yerde duvara yaslanmış şekilde Atatürk portresi olduğunu fark etti.

Karakuş, bulunduğu yerden alarak çöp kamyonunun koltuğuna koyduğu portreyi, Gümüşspor Derneğinin duvarına astı.

Karakuş'un Atatürk portresini bulunduğu yerden alması, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, beğeni topladı.

Karakuş, gazetecilere, portrenin orada kalmasına vicdanının el vermediğini belirterek, "Oradan geçerken gördüm. Tabloyu aldım. Temizledim güzelce, Gümüşspor Derneğinin duvarında duruyor." dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de Karakuş'a makamında teşekkür belgesi verdi.