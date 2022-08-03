Temizlik görevlisi, çöp arabasının üzerinde müzik dinleyip kendinden geçti - Haberler

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Temizlik görevlisi, çöp arabasının üzerinde müzik dinleyip kendinden geçti

Ankara'da bulunan bir temizlik işçisi çöp arabasının arkasında dans ederek kendini müziğin ritmine bıraktı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Sosyal medyada elden ele paylaşılan bir videoda temizlik işçisinin neşeli halleri görenlere tebessüm ettirdi. Ankara'da bulunan temizlik işçisinin kulaklığı takarak hem müzik dinleyip hem işini yapması renkli görüntüler oluşturdu.

HEM İŞİNİ YAPTI HEM OYNADI

Ankara Belediyesi'nde görevli olan temizlik işçisi çöp kamyonu eşliğinde bir mesai arkadaşıyla birlikte her gün caddelerdeki çöpleri toplayıp, kamyona yüklüyor. Bu sefer rutin giden iş gününü hareketlendirmek için kulaklığı takarak Neriman şarkısını hem dinledi hem oynadı hem de işini yaptı.

OYNARKEN KENDİNDEN GEÇTİ

Temizlik işçisi dinlediği şarkıyla kendini tutamayıp elleriyle ve ayaklarıyla da ritim tuttu. Kendinden geçti. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak viral oldu.

Haberler.com / Miray Kaya - Güncel

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Yorumlar (1)

adem :

işini severek yapan abimm helal olsun bak keyfine :)

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