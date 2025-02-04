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Temizlik Görevlisi Ayşe'nin Düşme Anı Güvenlik Kamerasında

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Ayşe Arslan'ın bir iş merkezinin 7'nci katından düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda, Ayşe'nin önce kaldırıma, ardından da yola düştüğü görüntüler kaydedildi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ AYŞE'NİN İŞ MERKEZİNİN 7'NCİ KATINDAN DÜŞME ANI KAMERADA

Ayşe Arslan'ın iş merkezinin 7'nci katından düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Arslan'ın önce kaldırıma, ardından da yola düşmesi yer alıyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Temizlik Görevlisi Ayşe'nin Düşme Anı Güvenlik Kamerasında
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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