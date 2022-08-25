Hatay haberleri! Hatay'da temel kazısında heyelan; 24 daireli bina boşaltıldı Güncel Haberler Gelen Hatay haberlerine göre HATAY'ın Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılan arsada oluşan toprak kayması nedeniyle 24 daireli apartman tahliye edildi. HATAY'ın Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılan arsada oluşan toprak kayması nedeniyle 24 daireli apartman tahliye edildi. Antakya'ya bağlı Ekinci Mahallesi'nde, bina inşaatı için temel kazısı yapılan arsadaki hafriyat çalışmasında toprak kayması meydana geldi. Çevredekilerin bilgi vermesiyle bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alınmasının ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanındaki 24 daireli apartman, tahliye edildi. Jeoloji uzmanlarının yaptığı incelemede, tahliye edilen bina ile arsa arasına istinat duvarı çekilmesine karar verildi. Duvar çekilince daire sahipleri evlerine dönebilecek. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı Antakya Ekinci Güncel Haberler

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